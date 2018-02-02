Росавиация может запретить авиакомпания AZUR air выполнение полетов

02.02.2018 20:18



Чартерная авиакомпания AZUR air может прекратить выполнение полетов с 21 марта 2018 года, пишет Интерфакс. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. По словам официального представителя ведомства, во время внеплановой проверки перевозчика были выявлены нарушения в эксплуатации летных судов и организации работы. Если до 20 марта не будут устранит выявленные замечания, Росавиация может запретить авиакомпании выполнение полетов.