Валентина Матвиенко предложила создать Министерство одиночества в России

02.02.2018 18:46



На встрече с тружениками социальной сферы села Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила задуматься о создании Министерства одиночества, по аналогии с одноименным министерством, созданным в Великобритании. По ее словам, проблема одиночества является одной из ключевых моральных проблем в условиям современного общества.