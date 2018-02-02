Валентина Матвиенко предложила создать Министерство одиночества в России
02.02.2018 18:46
На встрече с тружениками социальной сферы села Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила задуматься о создании Министерства одиночества, по аналогии с одноименным министерством, созданным в Великобритании. По ее словам, проблема одиночества является одной из ключевых моральных проблем в условиям современного общества.
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и назначить ее министром на добровольной бесплатной и безльготной основе и чтоб на работу на рейсовом автобусе в офис в деревню Гадюкино ..а с работу в круглосуточный магазин за продуктами для семьи в общем совсем эта леди Питерская Чайнтаун охренела....