Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в кибермошенничестве, экстрадирован в США

02.02.2018 17:17



Национальная полиция Испании сообщила, что российский программист Петр Левашов, которого обвиняют в компьютерном мошенничестве, экстрадирован в США, пишет РИА Новости. Напоминаем, что в апреле 2017 года россиянина задержали правоохранительные органы Барселоны, где он отдыхал с семьей, а 3 октября Национальный суд Испании вынес решение об экстрадиции Левашова в США. Защита программиста подала апелляцию на данное решение, однако, суд оставил его без изменения.