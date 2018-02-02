ФАС усилит контроль за рынком нефтепродуктов для предотвращения роста цен на топливо

02.02.2018 16:30



Федеральная антимонопольная служба потребовала от своих территориальных органов усилить контроль за рынком нефтепродуктов, пишет Интерфакс. Также, ведомство направило требование крупным нефтяным компаниям России о предоставлении отчета о плановом количестве экспортируемого топлива на 2018 год. По заявлению представителя ФАС данные меры направлены на недопущение роста цен на моторные топлива на территории страны.