Более 1,5 тыс. пиратских сайтов заблокировано в России с 2015 году

02.02.2018 15:05



Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора с 2015 года в стране заблокировано более 1,5 тыс. пиратских сайтов, пишет ТАСС. Этого удалось добиться благодаря действия расширенного антипиратского закона, который обеспечивает защиту объектов авторских прав в интернете. В соответствии с законом ведомство получило чуть менее 3 тыс. судебных постановлений о временном приостановлении действия интернет-ресурсов, содержащих пиратский контент.