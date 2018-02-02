В Якутии обнаружили два крупных редких алмаза

02.02.2018 08:59



На трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината (Якутия) были обнаружены два больших редких алмаза. Вес одного составляет 85,62 карата, вес второго – 97,92 карата, передает РБК со ссылкой на официальный сайт компании АЛРОСА.

По словам директора Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгения Агуреева, большие камни, вес которых составляет порядка 50 карат, можно встретить очень редко. Он также отметил, что их традиционно продаются на аукционах.