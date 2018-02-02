Завод в Севастополе, принадлежавший ранее Порошенко, перешел в федеральную собственность

02.02.2018 08:10



Государственное унитарное предприятие Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе из собственности города Севастополя перешел в собственность России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на распоряжение российского правительства.

Отмечается, что завод принадлежал украинскому президенту Петру Порошенко, а в 2015 году был национализирован властями России в пользу Севастополя.