В Белом доме 23 февраля пройдет встреча президента США с премьер-министром Австралии

02.02.2018 07:29



В Белом доме 23 февраля 2018 года глава Соединенных Штатов Дональд Трамп запланировал провести встречу с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные в распространенном заявлении администрации президента.

Отмечается, что на встрече политики обсудят вопросы двусторонних отношений, ряд региональных и глобальных приоритетов, а также борьбу с терроризмом.