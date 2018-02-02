«Примаковские чтения» пройдут в мае 2018 года

02.02.2018 07:02



В 2018 году форум «Примаковские чтения» состоится 28-29 мая в Центре международной торговли. Впервые форум состоялся в 2016 году. С тех пор «Примаковские чтения» всегда организуют и проводят две организации - ТПП РФ и Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), которым ряд лет руководил Евгений Примаков. В «Примаковских чтениях» принимают участие ведущие эксперты и известные политики из более, чем 35 стран.

«Форум – это наша общая дань памяти великому человеку, политику и ученому, который возглавлял ТПП РФ с декабря 2000 года по март 2011 года. Форум, собственно, стал своеобразным продолжением созданного Евгением Примаковым при федеральной Палате в 2002 году «Меркурий-клуба», уникальной дискуссионной площадки, президентом которой он оставался вплоть до своего ухода из жизни и на которой политики, представители власти, ученые обсуждали самые острые проблемы развития страны и мира,» - сообщил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.