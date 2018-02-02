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ИЗМИР

Итоги выставки Arab Health 2018: зарубежные партнеры заинтересованы в оборудовании из России

02.02.2018 00:48
Итоги выставки Arab Health 2018: зарубежные партнеры заинтересованы в оборудовании из России

Сегодня, 1 февраля 2018 года, завершила свою работу 43-я международная выставка здравоохранения Arab Health 2018 (ОАЭ, Дубаи), в работе которой приняло участие более 600 экспонентов из 66 стран мира.

Россия впервые была представлена на выставке масштабной объединенной экспозицией, организованной АО «Российский экспортный центр». В ее работе приняли участие 27 ведущих российских компаний, а также в рамках экспозиции Московского экспортного центра - 11 московских.

Итоги выставки показали высокую заинтересованность зарубежных компаний в изучении передового опыта России в производстве инновационного оборудования, фармацевтических товаров, материалов, а также в приобретении данной продукции. В ходе выставки проведено более 1400 встреч и переговоров, а также презентаций для потенциальных покупателей.

На выставке Arab Health 2018 Дубаи

Ключевым мероприятием стало проведение бизнес-форума «Россия - ОАЭ, перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения», в работе которого приняли участие Торговый представитель Российской Федерации в ОАЭ А. Меликян, Генеральный консул Российской Федерации в ОАЭ Г. Буачидзе, Управляющий Директор по нефинансовой поддержке АО «Российский экспортный центр» К. Евстюхин, председатель Российского Совета Предпринимателей Игорь Егоров и другие официальные лица и представители деловых кругов России и ОАЭ.

По итогам выставки уже заключены контракты на поставку медицинского оборудования, материалов и фармацевтической продукции на сумму 763 тыс. долларов США. В стадии подписания находятся контракты на поставку оборудования в Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ. По мнению российских компаний, потенциал к подписанию контрактов с зарубежными покупателями по итогам выставки составляет свыше 20 млн. долларов США.

Arab Health 2018 итоги международной выставки в Дубаи
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