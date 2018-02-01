Новый суперкар Rezvani Beast Alpha X Blackbird посвятили сверхзвуковому самолёту-разведчику

01.02.2018 23:33



Компания Rezvani Motors (США) выпустила новую модификацию карбонового суперкара Beast Alpha, под названием X Blackbird. Особый родстер был назван в честь сверхзвукового самолета-разведчика Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Lockheed SR-71 Blackbird, пишет autonews.ru.

Rezvani Beast Alpha X Blackbird оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым мотором с приводным нагнетателем прошедшим значительную модернизацию. В двигателе использовали кованые шатуны, поршни и клапаны, электронный блок управления Cosworth.

Отдача двигателя - 700 л.с. Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с секвентальной трансмиссией с возможностью смены ступеней при помощи подрулевых лепестков. Родстер может ускоряться с места до 96 километров в час за 2,9 секунды.