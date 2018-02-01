Трамп рассказал, каких приезжающих в Соединенные Штаты людей он хочет видеть

01.02.2018 23:10



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о том, какими должны быть люди, приезжающие в его страну, передает RT на русском со ссылкой на Fox News.

"Мы хотим, чтобы люди, приезжали в нашу страну на основе своих заслуг и на основании того, что они будут любить нашу страну...Мы не хотим визовой лотереи", - заявил американский лидер.

Прежде Трамп заявил о том, что необходимо отменить визовую лотерею, в результате которой в США попадают "наихудшие" представители иных государств.