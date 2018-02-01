В столице из горящего дома эвакуировали около 30 человек

01.02.2018 23:00



В подъезде жилого дома, который расположен в одном из столичных районов, произошло возгорание, в результате происшествия спасатели эвакуировали около тридцати человек, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных случаях.

Источник агентства сообщил о том, что по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом № 23, корпус 1 произошло возгорание мусора в мусоросборнике, из-за чего подъезд наполнился дымом. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели на улицу около тридцати человек.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве сообщили агентству о том, что возгорание было оперативно ликвидировано.