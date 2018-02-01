Возле здания министерства обороны ДНР найдено взрывное устройство

01.02.2018 22:45



Рядом со зданием Минобороны ДНР, которое подверглось обстрелу из гранатомёта, найдено взрывное устройство. Об этом заявил репортерам заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает regnum.ru.

"Есть мнение, что устройство заминировано. Возможно, его придется уничтожить", - сообщил Басурин.

Он также добавил, что выстрел из гранатомёта попал помещение, в котором находится отдел кадров Министерства обороны ДНР.

Также известно, что здание оборонного ведомства оцеплено, на месте проводятся следственные мероприятия. В Донецкой народной республике квалифицировали обстрел здания как террористический акт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что примерно в 19.00 неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомёта.