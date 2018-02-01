Владимир Путин пообещал обсудить с ФАС возможность снижения цен на бензин

01.02.2018 21:40



Во время встречи с рабочими завода «Ростсельмаш» президент России Владимир Путин заявил о намерении переговорить с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым по вопросу изыскания возможности снижения цен на бензин, пишет RT. По словам главы государства, в первую очередь, рост цен на бензин связан с повышением акцизов, доходы от которых используются для строительства и ремонта дорог.