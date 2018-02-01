Владимир Путин пообещал обсудить с ФАС возможность снижения цен на бензин
01.02.2018 21:40
Во время встречи с рабочими завода «Ростсельмаш» президент России Владимир Путин заявил о намерении переговорить с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым по вопросу изыскания возможности снижения цен на бензин, пишет RT. По словам главы государства, в первую очередь, рост цен на бензин связан с повышением акцизов, доходы от которых используются для строительства и ремонта дорог.
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До этого ВВП на полном серьёзе 13 лет доказывал обратное что снижение невозможно и при цене на нефть 100 долл...Чудеса перед выборами..