Путин пошутил, что в случае поражения на выборах станет комбайнером

01.02.2018 21:34



Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил о новом месте работы после президентских выборов, которые должны состояться в марте, пишет Федеральное агентство новостей.

Во время осмотра техники, выпускаемой на заводе "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону глава государства залез в кабину комбайна. Российский лидер пошутил, что хочет потренироваться.

"Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", - заявил Путин.