Упавший с неба стальной шар напугал перуанцев (видео)

01.02.2018 20:45



Перуанцев напугали стальные сферы, которые упали с неба.

Объекты упали на землю 27 января. После произошедшего в соцсетях появилось множество фотографий огненного шара, который пронесся в небе над городами Тинго Мария и Пукальпа, находящимися в 185 километрах друг от друга. Вес шаров составил около сорока килограмм, диаметр - чуть более одного метра.

Тогда ВВС Перу разъяснили, что, по всей видимости, это топливный бак от недавно запущенной ракеты SL-23. Метеоролог Алехандро Фонеска считает, что упавшие объекты могут быть космическим мусором или, например, частью не используемого спутника. Он также заметил, что метеориты в это время к нашей планете не приближались.

После того, как находка была изучена, представители ВВС вынесли окончательный вердикт: упавшие объекты действительно оказались обломками старого спутника, пишет "Газета.Ru".