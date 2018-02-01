Австралийские ученые впервые передали стабильную опорную частоту через волоконные сети

01.02.2018 20:25



Австралийские исследователи впервые продемонстрировали, что стабильная опорная частота может быть надежно передана более чем на 300 километров по стандартной волоконно-оптической телекоммуникационной сети и использована для синхронизации двух радиотелескопов, пишет phys.org. Возможность отправлять стабильные частотные ссылки по телекоммуникационной сети может быть особенно полезна для массивов радиотелескопов, таких как Квадратный Километровый массив, который сможет обнаружить слабые радиоволны из глубокого космоса с чувствительностью, примерно в 50 раз превышающей чувствительность телескопа Хаббла.