Один человек погиб и один пострадал при пожаре на фабрике в столице

01.02.2018 20:04



Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара, в бомбоубежище на территории тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник агентства сообщил о том, что пожар случился в бомбоубежище по адресу: ул. Михайловская, дом № 48. В бомбоубежище на территории склада произошло возгорание на площади 20 кв.м.

Он также добавил, что открытое горение удалось ликвидировать, однако при пожаре один человек погиб, еще один получил травмы.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу Москве подтвердили факт возгорания на территории фабрики и наличие пострадавших. В данное время устанавливается причина возгорания.