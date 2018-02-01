Отделению Газпромбанка в Швейцарии запретили привлекать новых частных клиентов

01.02.2018 19:57



По заявлению пресс-службы Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии, отделению Газпромбанка в Щвейцарии запрещено привлекать новых частных клиентов, пишет ТАСС. Данное решение принято по результатам проверки, проведенной Управлением в рамках "панамского досье", в ходе которой в деятельности банка были выявлены нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов частных клиентов.