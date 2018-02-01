Пользователи Рунета назвали лучшую технику 2017 года

01.02.2018 19:32



Стали известны итоги голосования восьмой ежегодной премии “Лучший гаджет 2017 по версии рунета”, проводимой изданием Hi-Tech Mail.ru. Около 130 тысяч пользователей Рунета оценили лучшую технику года в пяти категориях: “Смартфоны”, “Компьютеры”, “Камеры”, “Телевизоры”, и “Гаджеты”. Так, лучшим флагманом года стал Samsung Galaxy S8+, лучшим планшетом признали Apple iPad Pro 10.5, а в категории лучшая модель телевизоров победил QLED-телевизор Samsung QLED 65Q9F, пишет газета Life.ru.