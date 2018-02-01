Красноярскому театру оперы и балета будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского

01.02.2018 18:07



Красноярскому государственному театру оперы и балета будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского, пишет РИА Новости. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы театра. По его словам, о присвоение театру имени оперного певца объявят на церемонии открытия IX Международного фестиваля "Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается, который пройдет в Красноярском театре в феврале.