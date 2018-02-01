В Средиземноморье началась новая миграционная оперция Евросоюза "Фемида"

01.02.2018 16:18



Новая операцию Европейского союза по противодействию нелегальной миграции и спасению людей "Фемида" начала сегодня действовать в Средиземноморье, пишет РИА Новости. Об этом сообщила представитель Европейской комиссии по внутренним делам и миграции Наташа Берто. Она заменит действующую в регионе с 2014 года операцию "Тритон" и будет осуществлять функцию спасения и регистрации мигрантов, бороться с преступной деятельностью, а также выявлять и предотвращать террористические угрозы.