Порошенко заявил, что категорически не приемлет закон о запрете бандеровщины в Польше

01.02.2018 13:40



Закон, который был принят в Польше о запрете бандеровщины, не благоприятствует взаимному партнерству между Украиной и Польшей, передает Regnum со ссылкой на Фейсбук Петра Порошенко. Президент Украины заявил, что это решение польских властей «абсолютно необъективно и категорически неприемлемо». Также Порошенко обратился с призывом к Польше вести «откровенный разговор» по поводу «исторической правды».