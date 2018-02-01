Археологи обнаружили в центре Москвы старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена

01.02.2018 13:17



В ходе строительных работ археологи обнаружили в самом центре российской столицы на Остоженке пуговицу XVIII века, на которой изображена символика Мальтийского ордена, передает РИА Новости со ссылкой на сайт московской мэрии. Кроме пуговицы, нашлись еще около 300 предметов, которые принадлежат к периоду XVI–XVIII веков. В их числе – красные печные изразцы, ременный хвостовик из рога лося.