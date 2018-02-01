США обвиняют МОК, ФИФА и ИААФ в коррупции

01.02.2018 11:57



Американский Минюст проводит расследование фактов, которые могут быть связаны с коррупцией в ряде крупнейших спортивных организаций, о чем пишет New York Times. Речь идет о МОК (Международный олимпийский комитет), ФИФА (Международная федерация футбола), ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) и о Национальном олимпийском комитете США.

Как пишет издание, в министерстве не исключают, что в этих организациях отмывали деньги, а также занимались вымогательством и мошенничеством. В частности, во время выборов хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике — 2019 и 2021 годов, которые получили Доха и Юджин (США).