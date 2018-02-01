В CAS отменили пожизненное отстранение 28 российских спортсменов

01.02.2018 11:35



Решением CAS (Спортивный арбитражный суд) были удовлетворены апелляции, которые подали 28 спортсменов из России, которые пожизненно были отстранены от Олимпиад из-за допинговых нарушений в ходе сочинской Олимпиады, передает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

Комментируя это, глава ОКР Александр Жуков сказал: «CAS принял справедливое решение, подтвердив невиновность российских спортсменов».