В Польше принят закон, запрещающий бандеровскую идеологию

01.02.2018 08:33



В Польском сенате (верхняя палата парламента) был принят закон, в котором речь идет об уголовной ответственности, которая предусматривается за пропаганду идеологии националистов Украины, отрицание Волынской резни, а также утверждения о том, что поляки были пособниками нацистов во времена Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Этот закон стал поводом для категорической негативной реакции на Украине и в Израиле. Так, например, в Тель-Авиве боятся, что этот закон «может ударить по евреям», пострадавшим из-за поляков. А в Киеве вообще пытались отговорить Польшу принимать этот закон.