В ближайшие дни в Москву приедет делегация МИД Пакистана
01.02.2018 05:30
Как заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов, в российскую столицу в ближайшие дни прибудет делегация МИД Пакистана (Южная Азия) во главе с замминистра. Об этом пишет газета «Известия».
По его словам, представители Исламской Республики Пакистан планируют обсудить с российским правительством вопросы международного сотрудничества между двумя государствами.
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