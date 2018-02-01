В ближайшие дни в Москву приедет делегация МИД Пакистана

01.02.2018 05:30



Как заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов, в российскую столицу в ближайшие дни прибудет делегация МИД Пакистана (Южная Азия) во главе с замминистра. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, представители Исламской Республики Пакистан планируют обсудить с российским правительством вопросы международного сотрудничества между двумя государствами.