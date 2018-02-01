Японская компания Toyota отзывает около 645 тыс. автомобилей по всему миру

01.02.2018 05:01



Около 645 тысяч автомобилей по всему миру отзывает крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota, передает ТАСС со ссылкой заявлении американского филиала этой компании.

Японская компания отмечает, что автомобили отзывают по причине заводского брака, который может привести к короткому замыканию в машине, в результате чего во время аварии могут не раскрыться подушки безопасности.

Отзываются автомобили, выпущенные в период с мая 2015 по март 2016 года, кроссоверы Lexus RX, Lexus NX, а также ряд седанов Toyota Prius.