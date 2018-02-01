С 1 февраля Резервный фонд России официально не существует

01.02.2018 04:25



Остатки на счетах Резервного фонда России обнулены и с 1 февраля он официально не существует. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на поправки в Бюджетный кодекс,

По данным Минфина, 1 февраля 2008 года Стабилизационный фонд, созданный в 2004 году, был разделен на ФНБ и Резервный фонд. Теперь, когда Резервный фонд России прекратил существование, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета министерство будет направлять в Фонд национального благосостояния.