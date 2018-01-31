В новой Москве в 2018 году откроются шесть станций метро

31.01.2018 23:37



В Новой Москве планируют построить 6 станций метро до конца текущего года, пишет iz.ru. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Сейчас идет строительство ветки до "Рассказовки", там появятся две новые станции метро - это "Говорово" и "Рассказовка" - разъяснил Жидкин.

По словам чиновника, также продолжается строительство Сокольнической линии, где в текущем году появятся 4 новые станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".