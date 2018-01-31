Анджелина Джоли познакомилась с Брижит Макрон

31.01.2018 23:04



В Елисейском дворце состоялась встреча известной голливудской киноактрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли и супруги президента Франции Брижит Макрон, пишет "Газета.Ru".

Известно, что инициатором встречи выступила сама Джоли, которая собиралась обсудить с Макрон проблему сирийских беженцев. Их беседа длилась чуть более часа и проходила на английском языке. Также во время встречи Джоли и Макрон обсудили вопросы образования и насилие в отношении женщин.