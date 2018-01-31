В Волгограде после посадки загорелся пассажирский лайнер

31.01.2018 21:33



На борту самолета А 320 после посадки в аэропорту Волгограда возник пожар, пассажиры были в срочном порядке эвакуированы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Известно, что лайнер прилетел в Волгоград из Москвы.

Источник агентства сообщил о том, что после приземления на борту воздушного судна воспламенилось зарядное устройство от бортовой сети. Он также добавил, что пассажиры были эвакуированы через надувные трапы и что экипаж самостоятельно справился с возгоранием.

Пострадавших в результате происшествия нет.