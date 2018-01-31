В Соединенных Штатах в аварию попал поезд с конгрессменами
В США (штат Виргиния) поезд, в котором находились члены конгресса Соединенных Штатов, столкнулся с грузовиком, передает RT на русском.
По данным телеканала, в результате ЧП погиб один человек, ещё один серьёзно ранен.
Также сообщается о том, что президент США был проинформирован о произошедшем в Виргинии.
Уточняется, что при аварии конгрессмены не пострадали.
По некоторой информации, в поезде находился и спикер палаты представителей Пол Райан.
White House: "The President spoke to and received an update on the incident in VA from Speaker Ryan and is continuing to be updated on the situation." https://t.co/l1iAPNzniZ— NBC News (@NBCNews) 31 января 2018 г.
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