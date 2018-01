В Соединенных Штатах в аварию попал поезд с конгрессменами

31.01.2018 20:58



В США (штат Виргиния) поезд, в котором находились члены конгресса Соединенных Штатов, столкнулся с грузовиком, передает RT на русском.

По данным телеканала, в результате ЧП погиб один человек, ещё один серьёзно ранен.

Также сообщается о том, что президент США был проинформирован о произошедшем в Виргинии.

Уточняется, что при аварии конгрессмены не пострадали.

По некоторой информации, в поезде находился и спикер палаты представителей Пол Райан.

White House: "The President spoke to and received an update on the incident in VA from Speaker Ryan and is continuing to be updated on the situation." https://t.co/l1iAPNzniZ