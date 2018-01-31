В столицу придут 20-градусные морозы 6-9 февраля

31.01.2018 20:49



На предстоящей неделе в столице температура воздуха может понизиться до -20°C, передает АГН "Москва" со ссылкой на центр погоды “Фобос”.

В соответствии с прогнозом синоптиков, после ожидаемого в выходные дни 3 и 4 февраля незначительного потепления морозы вернутся в Москву - 5 февраля столбики термометров опустятся ниже отметки в -10°.

Источник агентства сообщил о том, что 6, 7, 8 и 9 февраля в ночные часы ударят 20-градусные морозы и что температура воздуха в дневное время составит -10-15°С.

Уточняется, что к 10-11 февраля морозы в московском регионе ослабеют. "Температурный фон вернется в свое климатическое русло: минимальная температура - минус 8-13 градусов, максимальная - минус 3-8 градусов", - сообщили в "Фобосе".