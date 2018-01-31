Захарова назвала политической ошибкой отказ части оппозиции участвовать в Конгрессе в Сочи

31.01.2018 20:46



Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что решения, принятые на Конгрессе национального сирийского диалога в Сочи, заложат основу скорейшего урегулирования сирийского конфликта, пишет Российская газета. Также, политик назвала серьезной политической ошибкой отказ некоторых представителей оппозиции участвовать в Конгрессе и определении дальнейшей политической стратегии развития Сирии.