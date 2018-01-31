В Пентагоне рассказали о возможных сценариях развития военного конфликта с Россией и Китаем

31.01.2018 20:30



Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва рассказал, что Министерство обороны США разрабатывает «глобальный план», в котором содержатся возможные сценарии развития военного конфликта с Россией и Китаем. По его словам, военная кампания с Китаем будет проходить преимущественно на море и в воздухе, с Россией конфликт развернется с применением сухопутных и военно-воздушных сил США, пишет RT.