Россельхознадзор разрешил пяти турецким производителям поставку томатов в Россию

31.01.2018 18:51



Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, специалисты ведомства провели проверку предприятий Турции, которые подали заявку для получения разрешения на поставку томатов в Россию, пишет Интерфакс. По результатам проверки, с 1 февраля 2018 года пяти турецким производителям разрешат поставку томатов на территорию РФ, под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турции.