Появилось видео перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета EP-3 Aries

31.01.2018 17:13



На официальном сайте ВМС США появилось видео перехвата 29 января российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем, пишет Коммерсантъ. По заявлению военного ведомства США российский истребитель приблизился на опасное расстояние в 1,5 м. и пересек траекторию движения истребителя ВМС США в международном воздушном пространстве, что является нарушением международных норм.