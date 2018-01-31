Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию "Сезар"

31.01.2018 16:29



Как сообщается на официальном сайте главной кинематографической премии Франции «Сезар», российская картина "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева попала в список номинантов на получение награды в категории "Лучший зарубежный фильм", пишет РБК. Также, "Нелюбовь" номинирована на получение премии "Оскар" и награждена премией жюри Каннского кинофестиваля и главным призом кинофестиваля в Мюнхене в 2017 году.