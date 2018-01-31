Правительство поддержало предложение о регистрации юрлиц без наличия офиса

31.01.2018 15:55



По итогам заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Правительство РФ одобрило предложение о возможности регистрации юридического лица без обязательного наличия физического офиса, пишет Интерфакс. По его словам, в ближайшее время соответствующие поправки будут внесены в законодательство РФ.