Прекращение поставок нефти будет воспринято КНДР как объявление войны

31.01.2018 15:40



Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Северная Корея будет воспринимать как объявление войны полный запрет поставок нефти и нефтепродуктов в страну, пишет РИА Новости. Об этом не один раз заявляли официальные лица КНДР. В настоящий момент, в соответствии с санкциями ООН, в Северную Корею может быть экспортировано 540 тыс. тонн нефти по нефтепроводам Китая и около 60 тыс. тонн нефтепродуктов из разных стран в год, что является совершенно недостаточным для страны, с населением в 25 млн. человек.