Ирина Волынец отказалась от участия в выборах президента России в 2018 году

31.01.2018 14:58



Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, выдвинутая кандидатом для участия в выборах президента РФ от "Народной партии России" отказалась от участия в выборах в пользу действующего президента Владимира Путина, пишет РБК. Она мотивировала это тем, что кандидат в президенты Владимир Путин в своей предвыборной программе объявил о социальных мерах в поддержку семей с детьми, что перекликается с предложениями ее партии.