Скончался Леонид Каденюк, единственный космонавт независимой Украины

31.01.2018 14:18



Скончался 67-летний Леонид Каденюк, генерал-майор украинских ВВС, первый и на данный момент единственный космонавт независимой Украины, передает РБК со ссылкой на местные СМИ. По словам собеседника из близкого окружения Каденюка, смерть космонавта наступила в киевском парке Царское село. Приезда медиков скорой помощи он так и не дождался.

Леонид Каденюк состоял в отряде космонавтов СССР. Его единственный полет в космос состоялся на шаттле «Колумбия». Это произошло уже после того, как распался СССР, и было принято украинское гражданство.