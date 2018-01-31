В Минске проходят тематические подгруппы по Донбассу

31.01.2018 13:50



В Минске начали работу тематические подгруппы по урегулированию конфликта в восточной Украине, передает РИА Новости со ссылкой на белорусский МИД. Уточняется, что, согласно планам, должны пройти встречи контактной группы по Донбассу, а также ее тематических подгрупп.

«Рабочие подгруппы приступают к переговорам в Минске накануне встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», — сообщает Twitter пресс-службы.