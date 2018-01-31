Госдеп пытается отговорить Турцию и Катар от сделки с Россией по ЗРС-400

31.01.2018 13:40



В американском госдепе признали, что пытаются отговорить ряд стран от того, чтобы они не совершали с Россией сделок по ЗРС (зенитные ракетные системы) С-400. Как передает РИА Новости, об этом во время брифинга сообщил дипломат из США. Отвечая на вопрос представителей СМИ по поводу того, какие меры будут приняты по отношению к Турции и Катару, планирующих приобрести у России ЗРС, он заявил: «Мы ведем переговоры с рядом стран, и мы примем соответствующие меры, когда придем к решению».