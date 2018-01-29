Российская экспозиция на международной выставке Arab Health 2018

29.01.2018 16:31



29 января ознаменовалось открытием 43-ей международной выставки по медицине Arab Health, где впервые масштабно представлены российские производители. Российскую экспозицию посетил министр финансов Объединенных Арабских Эмиратов Хамдан ибн Рашид Аль Мактум.

Более 40 компаний-производителей из России приняли участие в выставке Arab Health при поддержке РЭЦ, Московского Экспортного Центра, Корпорации Развития Зеленограда. Ряд компаний представили свою продукцию на выставке самостоятельно. Мероприятие проходит в городе Дубай (ОАЭ), на площадке Дубайского Центра Всемирной Торговли.