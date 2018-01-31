На Украине призывают Польшу не вводить запрет на бандеровскую идеологию

31.01.2018 13:27



Руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович просит Раду призвать коллег из Польши не допускать поправок, которые запрещают пропаганду бандеровской идеологии, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что Вятровича знают по его скандальным и провокационным высказываниям, в одних из которых он заявил о том, что музыканты Владимир Высоцкий, Виктор Цой и писатель Михаил Булгаков являются «щупальцами русского мира», которые представляют опасность для Украины.