Arab Health 2018: российские медицинские разработки заинтересовали зарубежных партнеров

31.01.2018 12:54



29 января состоялась церемония официального открытия российской и московской экспозиций на выставке медицинского оборудования и услуг Arab Health 2018. В ней приняли участие Министр финансов и промышленности ОАЭ Шейх Хамдан Бин Рашид Аль Мактум, Генеральный Консул РФ в ОАЭ Гоча Буашидзе, торговый представитель РФ в ОАЭ Ара Меликян, управляющий директор по нефинансовой поддержке АО РЭЦ Константин Евстюхин, заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Э.В. Петросян и другие официальные лица и представители деловых кругов России.

Российская экспозиция, впервые так масштабно представленная на выставке Arab Health, вызвала значительный интерес у зарубежных компаний.

За два дня работы выставки на российской экспозиции проведено 122 встречи российских компаний с потенциальными зарубежными партнерами из стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки по системе MatchMaking. На площадях российской экспозиции состоялись презентации деятельности российских компаний для участников и гостей выставки. По итогам проведенных переговоров ожидается подписание ряда контрактов с зарубежными байерами.

На выставке Россия представлена объединенной экспозицией, в составе которой 90 делегатов, 38 предприятий с 45 экспонатами. Среди российских экспонентов в том числе представлены компании, занимающие лидирующие позиции как на российском, так и на мировом рынке: АО «Медицинские технологии Лтд.», ООО «Концерн «Аксион», ООО «БиоВитрум», ООО «Натива», АО «Еламед» и другие. Участие российских предприятий организовано Российским экспортным центром – государственным институтом поддержки несырьевого экспорта.

Российские компании представляют свои новейшие разработки в сфере медицинской техники и оборудования, лекарственных средств и препаратов, имплантов, программных обеспечений, облачных сервисов и приложений. Значительная часть медицинского оборудования, представленная отечественными компаниями, предназначена для кардиологии, онкологии и перинатальной медицины.